В Волгодонске столкнулись две иномарки: есть жертвы
Столкновение двух иномарок произошло в Волгодонске. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 сентября на улице Морской.
По предварительной информации, участниками аварии стали «Хендай Акцент» и «Мазда». В результате столкновения обе машины буквально превратились в груду металла и отлетели друг от друга на несколько метров.
В результате пострадали все участники случившегося. Чтобы достать людей из покореженных авто, пришлось привлечь спасателей. В настоящее время участники ДТП доставлены в больницу.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.