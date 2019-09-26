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В Волгодонске столкнулись две иномарки: есть жертвы

В Волгодонске столкнулись две иномарки: есть жертвы
Столкновение двух иномарок произошло в Волгодонске. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 сентября на улице Морской.

По предварительной информации, участниками аварии стали «Хендай Акцент» и «Мазда». В результате столкновения обе машины буквально превратились в груду металла и отлетели друг от друга на несколько метров.

В результате пострадали все участники случившегося. Чтобы достать людей из покореженных авто, пришлось привлечь спасателей. В настоящее время участники ДТП доставлены в больницу.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.

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