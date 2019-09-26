В Волгодонске столкнулись две иномарки: есть жертвы



Столкновение двух иномарок произошло в Волгодонске. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 сентября на улице Морской.



По предварительной информации, участниками аварии стали «Хендай Акцент» и «Мазда». В результате столкновения обе машины буквально превратились в груду металла и отлетели друг от друга на несколько метров.



В результате пострадали все участники случившегося. Чтобы достать людей из покореженных авто, пришлось привлечь спасателей. В настоящее время участники ДТП доставлены в больницу.



Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.