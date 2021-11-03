На границе Ростовской области с Украиной задержали мужчину, пытавшегося перевезти валюту

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На границе Ростовской области и Украины задержали мужчину. Инцидент произошел 9 ноября в пункте автопропуска Чертково.9 ноября задержали украинца, пытавшегося попасть на территорию РФ. Во время осмотра машины пограничники нашли тайник с ветеринарными лекарствами, а также более одиннадцати тысяч долларов. Денежные средства мужчина не задекларировал в установленном порядке. Иностранная валюта, груз и автомобиль были изъяты правоохранителями.Пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области сообщает, что в отношении нарушителя возбудили два дела об административном правонарушении. Мужчина обвиняется по статьям «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров с сокрытием» и «Недекларирование наличных денежных средств».