В Ростовской области пытались провезти 1 200 пачек сигарет через границу с Украиной

На таможенном посту города Гуково пограничники задержали мужчину, пытавшегося ввезти крупную партию табачной продукции. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.Сотрудники таможни остановили для проверки водителя машины «Мерседес Бенц». Во время осмотра пограничники обнаружили в багажнике 120 блоков сигарет. Декларации на перевозимую табачную продукцию у мужчины не было. По словам нарушителя, он понимал, что это незаконно, но надеялся пересечь границу незамеченным.- Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по статьям «Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию» и «Нарушение запретов и ограничений», - добавили в ведомстве.Контрабанду сотрудники таможни конфисковали. Нарушение статьи «Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию» влечет штрафы от половины стоимости товара до его двукратной стоимости для граждан и юридических лиц; 10-20 тысяч - для должностных лиц. Согласно статье «Нарушение запретов и ограничений» гражданам грозит штраф 1-2,5 тысячи рублей, должностным лицам - 5-20 тысяч, а юридическим - от 50 до 300 тысяч.Напомним, что с начала 2020 года это 67-й случай незадекларированной табачной продукции. За это время через таможенную границу пытались незаконно перевезти более 55 тысяч сигарет.