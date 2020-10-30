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В Ростовской области на границе поймали мужчину, пытавшегося скрыться от украинских полицейских

В Ростовской области на границе поймали мужчину, пытавшегося скрыться от украинских полицейских
В Ростовской области задержали мужчину, пытавшегося скрыться от уголовной ответственности на Украине. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области.

В хуторе Галдин Чертковского района пограничники задержали гражданина Украины, который незаконно пересекал границу. Выяснилось, что задержанный пытался скрыться в России от уголовной ответственности. В Украине мужчина является подозреваемым по возбужденному уголовному делу.

- В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Злоумышленник задержан на срок до 48 часов для выяснения обстоятельств случившегося, - прокомментировали в ведомстве.

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