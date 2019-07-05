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На фестивале «Донская уха» чуть не утонул 16-летний юноша

На фестивале «Донская уха» чуть не утонул 16-летний юноша
На гастрономическом фестивале «Донская уха» произошло серьезное происшествие. В реке чуть не утонул 16-летний подросток. ЧП случилось днем 6 июля в хуторе Курганы Азовского района.

По словам специалиста по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасии Калдуровой, юношу без сознания нашли на берегу. Скорее всего, он нахлебался воды и чудом не погиб. Спасатели Ростовского и Азовского центрального поисково-спасательного подразделения заметили парня и поспешили ему на помощь. Они оказали подростку доврачебную помощь и сопроводили к машине «скорой».

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