На Дону завели уголовное дело на женщину, порезавшую пасынку половой орган
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В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая пыталась отрезать своему пасынку половой орган. 32-летняя мачеха подозревается в совершении преступления по статье “Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью”. Ей грозит реальный срок.
Как сообщалось ранее, 7 июля женщина, лишённая родительских прав, хотела отрезать своему пасынку половой орган. 7-летний мальчик мешал отдыхать пьяной мачехе, за что чуть не поплатился своим здоровьем. Сначала женщина избила ребёнка, а затем схватила нож и хотела отрезать ему половой орган. К счастью, мальчику удалось вырваться из рук обезумевшей. В этот же день он попал в больницу Кашарского района, где врачи поставили ему диагноз “резаная рана полового органа”.
О случившемся происшествии сообщили в правоохранительные органы. В настоящее время в отношении женщины возбудили уголовное дело. А пасынок вместе с двумя маленькими детьми мачехи попал в соццентр органов опеки.
- Возбуждение уголовного дела признано законным, - отметили в прокуратуре Ростовской области.
Пока женщину не заключили под стражу. Но в случае доказанной виновности ей грозит до двух лет тюрьмы.