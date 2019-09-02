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На Дону задержан подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в камышах

На Дону задержан подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в камышах

В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве женщины, совершённом 8 лет назад.

Тело жительницы города Шахты нашли в камышах в декабре 2011 года. На трупе имелись следы насильственной смерти и далеко зашедшие гнилостные изменения. Убийца, расправившись со своей жертвой, завернул тело в полиэтиленовую пленку и положил в синтетический мешок.

Как рассказали в следственном управлении Ростовской области, личность погибшей, как и причастных к её гибели, долго не удавалось установить.
- В сентябре 2019 года были установлены сначала свидетели преступления, а затем и личность погибшей женщины, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Это позволило выйти на след злоумышленника и задержать его. Им оказался 31-летний житель города Шахты.

Во время допроса подозреваемый рассказал, что между ним и его знакомой произошла ссора, в ходе которой он её задушил.

Расследование уголовного дела возобновлено. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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