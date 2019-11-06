В Ростове задержали подозреваемого в убийстве женщины-риелтора



В Ростове задержан подозреваемый в убийстве 40-летней местной жительницы. Им оказался 29-летний житель Республики Дагестан.



На допросе подозреваемый рассказал, что передал женщине, работавшей менеджером по продаже недвижимости одной из строительных фирм, деньги на покупку квартиры. Но она квартиру не приобрела и деньги заказчику не вернула.

- 10 октября между ним и погибшей состоялся разговор о возврате средств, во время которого он нанёс ей несколько ножевых ранений, после чего с места происшествия скрылся, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева. – Подозреваемого в убийстве задержали 3 ноября.



Свою вину задержанный полностью признал. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

- По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавил представитель донского СКР.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.



Напомним, убийство произошло среди бела дня на улице Нансена. Неизвестный несколько раз ударил женщину ножом, после чего сбежал. Тело ростовчанки нашли прохожие.



