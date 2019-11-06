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В Ростове задержали подозреваемого в убийстве женщины-риелтора

В Ростове задержали подозреваемого в убийстве женщины-риелтора
В Ростове задержан подозреваемый в убийстве 40-летней местной жительницы. Им оказался 29-летний житель Республики Дагестан.

На допросе подозреваемый рассказал, что передал женщине, работавшей менеджером по продаже недвижимости одной из строительных фирм, деньги на покупку квартиры. Но она квартиру не приобрела и деньги заказчику не вернула.
- 10 октября между ним и погибшей состоялся разговор о возврате средств, во время которого он нанёс ей несколько ножевых ранений, после чего с места происшествия скрылся, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева. – Подозреваемого в убийстве задержали 3 ноября.

Свою вину задержанный полностью признал. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.
- По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавил представитель донского СКР.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, убийство произошло среди бела дня на улице Нансена. Неизвестный несколько раз ударил женщину ножом, после чего сбежал. Тело ростовчанки нашли прохожие.

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