На Дону за сутки 11 мая потушили 8 пожаров и ликвидировали последствия 5 ДТП
В Ростовской области за сутки 11 мая потушили восемь техногенных пожаров. В ходе их тушения удалось спасти жизнь одному человеку. Информация предоставлена Главным управлением МЧС России по Ростовской области.

Кроме того, за этот же период специалисты выезжали на места пяти дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, в результате аварий погибли два человека.

В общей сложности для реагирования на все происшествия минувших суток были задействованы 192 человека личного состава и 48 единиц техники.

Так, днем 11 мая в Ростове-на-Дону на Интернациональной, 8 произошло возгорание в пункте выдачи одного из популярных маркетплейсов. Огонь распространился на площади пять квадратных метров. Борьбу с пламенем вели 20 пожарных, задействовав восемь единиц техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать в течение часа. Пожар обошелся без пострадавших.
Фото: Donday
