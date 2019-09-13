На Дону вынесли приговор мужчине, избившему возлюбленную из ревности



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В Ростовской области вынесли приговор жителю станицы Кагальницкой. Мужчина обвинялся в избиении своей возлюбленной. Причиной ссоры стала ревность.



По данным Зерноградского районного суда, пара встречалась больше полугода. Молодые люди часто ругались. Конфликты нередко заканчивались драками. Очередная такая потасовка произошла 26 декабря прошлого года. Накануне между возлюбленными случился скандал. Девушка заблокировала молодого человека, чтобы он не смог звонить ей и написать. Тогда ревнивец нагрянул к ней домой.



Встреча произошла возле двери, когда дончанка вернулась с работы. Парень прижал её к себе, закрыл рот и потребовал открыть дверь. Но она отказалась. Тогда молодой человек вырвал у неё из рук ключи, открыл дом и толкнул её внутрь, после чего трижды ударил по лицу.



Затем злоумышленник вытащил из её сумки два телефона и попросил разблокировать один из них. Он был уверен, что невеста ему изменяет, поэтому периодически проверял личную переписку. Она отказалась дать доступ к мобильнику. В ответ парень толкнул её к двери и ударил в челюсть. Потерпевшая упала на пол, а жених продолжил её избивать. Наконец она разблокировала телефон и отдала ему. Пока молодой человек читал сообщения, пострадавшая воспользовалась моментом и сбежала.



У девушки диагностировали многочисленные травмы, в том числе черепно-мозговую и сотрясение мозга. Прощать кавалера дончанка не стала и написала заявление в полицию.



Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».



Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.