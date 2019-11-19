Присяжные вынесли приговор жителю Ростовской области, до смерти избившему пенсионера



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Аксайский районный суд с участием присяжных вынес приговор местному жителю, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Суд огласил решение 21 ноября.



В июне 2018 года на приусадебном участке недалеко от хутора Маяковского Аксайского района обвиняемый поссорился с малознакомым пенсионером. В ходе конфликта он избил 60-летнего мужчину. Затем вывез пострадавшего в Кагальницкий район, где оставил на обочине дороги. Там пенсионер скончался. Его тело обнаружил случайный прохожий, который сообщил о нём в полицию.

- Приговором Аксайского районного суда обвиняемый признан виновным, и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

