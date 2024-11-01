В Ростове на Северном легковой автомобиль сбил 13-летнего подростка
В Ростове в Северном микрорайоне легковой автомобиль сбил 13-летнего подростка. Инцидент произошел 31 октября.
Согласно предварительным данным, 25-летний водитель, управляя автомобилем «Москвич», двигался по улице Добровольского. Рядом с домом номер 20а, несовершеннолетний пешеход пытался пересечь дорогу на регулируемом переходе, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Водитель не успел затормозить, и подросток оказался под колесами машины.
В результате происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.