На Дону водитель погиб в перевернувшемся авто

Смертельная авария произошла 5 декабря около 5:00 в Мартыновском районе донского региона. ДТП случилось на 13-м километре автодороги Головное - Южный - Большая Мартыновка, возле поселка Центрального.По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель на «Хендай Сонате» не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль несколько раз перевернулся. От удара 35-летний шофер скончался на месте случившегося.За последние сутки это уже вторая трагедия на дорогах. При похожих обстоятельствах ночью в Мясниковском районе погиб 37-летний автомобилист. Он ехал по трассе неподалеку от СНТ «Жигули» и на большой скорости вылетел с дороги. Легковушка перевернулась, и водитель получил смертельные ранения.