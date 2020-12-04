Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону водитель погиб в перевернувшемся авто

На Дону водитель погиб в перевернувшемся авто
Смертельная авария произошла 5 декабря около 5:00 в Мартыновском районе донского региона. ДТП случилось на 13-м километре автодороги Головное - Южный - Большая Мартыновка, возле поселка Центрального.

По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель на «Хендай Сонате» не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль несколько раз перевернулся. От удара 35-летний шофер скончался на месте случившегося.

За последние сутки это уже вторая трагедия на дорогах. При похожих обстоятельствах ночью в Мясниковском районе погиб 37-летний автомобилист. Он ехал по трассе неподалеку от СНТ «Жигули» и на большой скорости вылетел с дороги. Легковушка перевернулась, и водитель получил смертельные ранения.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.