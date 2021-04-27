На Дону водитель пассажирского автобуса врезался в трактор: трое пострадали

В Ростовской области произошла авария с участием трактора и пассажирского автобуса. ДТП случилось ранним утром 29 апреля на автодороге Котельниково - Песчанокопское.По предварительной информации, 54-летний водитель автобуса «Форд Транзит» двигался по маршруту село Ремонтное - Ростов. В салоне транспорта находились 10 пассажиров. В районе поселка Орловского (133-й километр автодороги) он врезался в трактор, поворачивавший налево. От сильного удара оба транспорта получили механические повреждения.- В результате аварии пострадали 35-летний водитель трактора и два пассажира автобуса, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.