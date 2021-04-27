Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону водитель пассажирского автобуса врезался в трактор: трое пострадали

На Дону водитель пассажирского автобуса врезался в трактор: трое пострадали
В Ростовской области произошла авария с участием трактора и пассажирского автобуса. ДТП случилось ранним утром 29 апреля на автодороге Котельниково - Песчанокопское.

По предварительной информации, 54-летний водитель автобуса «Форд Транзит» двигался по маршруту село Ремонтное - Ростов. В салоне транспорта находились 10 пассажиров. В районе поселка Орловского (133-й километр автодороги) он врезался в трактор, поворачивавший налево. От сильного удара оба транспорта получили механические повреждения.

- В результате аварии пострадали 35-летний водитель трактора и два пассажира автобуса, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.