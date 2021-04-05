Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Сальске водитель иномарки погиб в ДТП с участием пассажирского автобуса

В Сальске водитель иномарки погиб в ДТП с участием пассажирского автобуса
В Сальске водитель иномарки скончался после ДТП с рейсовым пассажирским автобусом. Происшествие случилось утром 7 апреля.

По предварительной информации, 49-летний водитель автобуса «Мерседес» ехал по маршруту Элиста - Москва. В салоне находились девять пассажиров и еще один водитель. Путь лежал через Сальск. Около полудня транспорт подъезжал к трассе М-4 по переулку Западному. В районе дома №70 на дорогу выехал 70-летний мужчина за рулем автомобиля «Форд Фиеста». Пенсионер не заметил автобус и оказался прямо перед многокилограммовый транспортом.

От сильного удара левая сторона легковушки прогнулась в салон. Водитель получил серьезные травмы. Прибывшие медики пытались спасти пенсионера, но не смогли. Он скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Пассажиры автобуса и оба водителя остались целы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.