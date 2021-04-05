В Сальске водитель иномарки погиб в ДТП с участием пассажирского автобуса

В Сальске водитель иномарки скончался после ДТП с рейсовым пассажирским автобусом. Происшествие случилось утром 7 апреля.По предварительной информации, 49-летний водитель автобуса «Мерседес» ехал по маршруту Элиста - Москва. В салоне находились девять пассажиров и еще один водитель. Путь лежал через Сальск. Около полудня транспорт подъезжал к трассе М-4 по переулку Западному. В районе дома №70 на дорогу выехал 70-летний мужчина за рулем автомобиля «Форд Фиеста». Пенсионер не заметил автобус и оказался прямо перед многокилограммовый транспортом.От сильного удара левая сторона легковушки прогнулась в салон. Водитель получил серьезные травмы. Прибывшие медики пытались спасти пенсионера, но не смогли. Он скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Пассажиры автобуса и оба водителя остались целы.