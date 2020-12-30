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На Дону водитель иномарки насмерть сбил мужчину, который сидел посреди дороги

На Дону водитель иномарки насмерть сбил мужчину, который сидел посреди дороги
На Дону водитель иномарки насмерть сбил 42-летнего жителя хутора Дударевского Шолоховского района. Трагедия произошла около половины пятого утра 1 января.

По предварительной информации, пьяный мужчина вышел из дома № 16 по улице Восточной, прошел не больше ста метров и сел посреди проезжей части. В этот момент по грунтовой дороге ехала иномарка «Лифан».

В итоге пешеход оказался под колесами автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

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