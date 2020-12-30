На Дону водитель иномарки насмерть сбил мужчину, который сидел посреди дороги

На Дону водитель иномарки насмерть сбил 42-летнего жителя хутора Дударевского Шолоховского района. Трагедия произошла около половины пятого утра 1 января.По предварительной информации, пьяный мужчина вышел из дома № 16 по улице Восточной, прошел не больше ста метров и сел посреди проезжей части. В этот момент по грунтовой дороге ехала иномарка «Лифан».В итоге пешеход оказался под колесами автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по региону.