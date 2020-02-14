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В Ростовской области водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину, сидевшего на дороге

В Ростовской области водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину, сидевшего на дороге
Мужчина погиб под колёсами автомобиля в Ростовской области. Несчастный случай произошёл 16 февраля около 20 часов недалеко от хутора Ставиднянский.

С дороги Обливская — Каргинская свернул 54-летний водитель на «ВАЗ-2103». Когда он подъезжал к хутору, то вдруг заметил прямо перед капотом авто сидящего на дороге мужчину. Автомобилист не успел свернуть, и наехал на мужчину.

- От полученных травм 54-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Почему пешеход сидел на дороге — остаётся загадкой.

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