На Дону вернувшаяся с Кубы женщина скончалась
Вернувшаяся с Кубы женщина скончалась в больнице Каменска-Шахтинского. ЧП случилось в ночь на 29 марта в ЦГБ Каменска, сообщает портал DonDay.ru.
Женщину с признаками заболевания коронавирусом доставили в инфекционное отделение. У нее были одышка и плохое самочувствие. Выяснилось, что горожанка недавно вернулась с Кубы и может быть заражена.
У нее взяли тест на коронавирус, но результатов так и не дождались - пациентка умерла. После вскрытия оказалось, что причиной смерти стала болезнь сердца. Скорее всего, у нее оторвался тромб. Был ли у нее коронавирус, покажет результат анализов.
К слову, супруг умершей женщины также находится в ЦГБ. Его результаты тоже еще не пришли.