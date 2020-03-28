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На Дону вернувшаяся с Кубы женщина скончалась

На Дону вернувшаяся с Кубы женщина скончалась
Вернувшаяся с Кубы женщина скончалась в больнице Каменска-Шахтинского. ЧП случилось в ночь на 29 марта в ЦГБ Каменска, сообщает портал DonDay.ru.

Женщину с признаками заболевания коронавирусом доставили в инфекционное отделение. У нее были одышка и плохое самочувствие. Выяснилось, что горожанка недавно вернулась с Кубы и может быть заражена.

У нее взяли тест на коронавирус, но результатов так и не дождались - пациентка умерла. После вскрытия оказалось, что причиной смерти стала болезнь сердца. Скорее всего, у нее оторвался тромб. Был ли у нее коронавирус, покажет результат анализов.

К слову, супруг умершей женщины также находится в ЦГБ. Его результаты тоже еще не пришли.

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