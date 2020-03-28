На Дону вернувшаяся с Кубы женщина скончалась



Вернувшаяся с Кубы женщина скончалась в больнице Каменска-Шахтинского. ЧП случилось в ночь на 29 марта в ЦГБ Каменска, сообщает портал DonDay.ru.



Женщину с признаками заболевания коронавирусом доставили в инфекционное отделение. У нее были одышка и плохое самочувствие. Выяснилось, что горожанка недавно вернулась с Кубы и может быть заражена.



У нее взяли тест на коронавирус, но результатов так и не дождались - пациентка умерла. После вскрытия оказалось, что причиной смерти стала болезнь сердца. Скорее всего, у нее оторвался тромб. Был ли у нее коронавирус, покажет результат анализов.



К слову, супруг умершей женщины также находится в ЦГБ. Его результаты тоже еще не пришли.