Вскрытие не подтвердило коронавирус у пациентки, скончавшейся в Каменске-Шахтинском



У жительницы Каменска-Шахтинского, скончавшейся после возвращения с Кубы, не подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил глава администрации Каменска Константин Фетисов 30 марта.



29 марта судмедэксперты в присутствии специалистов ростовского противочумного института провели вскрытие, которое установило причину смерти. Женщина скончалась в результате хронической ишемической болезни сердца.

- Легкие умершей чистые, что говорит об отсутствии данного вируса, - пояснил Константин Фетисов. – Её супруг помещён в изолированный бокс. У него взяты пробы и направлены в лабораторию. Через несколько дней пробы повторят.



Глава Каменска-Шахтинского также добавил, что на сегодняшний день в городе нет больных коронавирусом. Четыре человека, в том числе один ребёнок, госпитализированы в инфекционное отделение с диагнозом ОРВИ. Под наблюдением состоят 55 человек, среди которых двое детей. Все они находятся на самоизоляции.



Напомним, 28 марта в Каменске-Шахтинском скончалась местная жительница, которая накануне вернулась из-за границы. Вместе с супругом женщина прилетела с Кубы 23 марта. На следующий же день она уведомила своего работодателя и медорганизации, что находится в режиме самоизоляции. Через четыре дня она почувствовала себя плохо. Муж вызвал скорую помощь, но на момент прибытия врачей пациентка уже была мертва.