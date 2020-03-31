В Ростовской области выявили первый случай заражения коронавирусом, не связанный с приездом из-за границы



Стало известно, где зарегистрировали очередной случай заражения коронавирусом в Ростовской области. Заболевшего выявили в Новошахтинске. Результаты его анализов подтвердились 1 апреля.



Как стало известно, 32-летний Вадим М. приехал из Москвы, где он работал водителем автобуса. Мужчина 25 марта обратился в одну из столичных больниц, так как почувствовал себя плохо. У него взяли результаты анализов и отправили их на проверку. Он решил не дожидаться результатов анализа и 29 марта выехал из Москвы домой в Новошахтинск. Вадим по дороге несколько раз пересаживался на разные виды транспорта, контактируя с десятками людей.



Он пришёл домой, где проживают два его несовершеннолетних ребёнка и супруга. Утром 30 марта он обратился в медицинское учреждение, зная, что у него может быть коронавирус. Вадима сразу госпитализировали в инфекционное отделение ЦГБ Новошахтинска и повторно взяли анализы. Положительные результаты пришли 1 апреля. На сегодня его состояние является удовлетворительным.



Всего в Ростовской области зарегистрировано девять случаев заражения. Ещё два человека ожидают ответа из референс-центра.