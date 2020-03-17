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В Ростовской области госпитализировали пенсионера с подозрением на коронавирус

В Ростовской области госпитализировали пенсионера с подозрением на коронавирус
На Дону ещё один человек госпитализирован с подозрением на коронавирус.

В больницу с симптомами вируса COVID-19 доставлен 70-летний житель посёлка Целина, сообщает DonDay.ru. Пенсионер обратился в Центральную районную больницу Целинского района 17 марта. По его словам, два дня назад он вернулся из Чехии. Уже дома его самочувствие резко ухудшилось.

Мужчину поместили в инфекционное отделение больницы. У него взяли анализы и отправили их в Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области. В настоящее время медики ждут результатов. Кроме того, под наблюдением врачей в ближайшую неделю будет находиться и супруга пациента.

Известно, что госпитализированный дончанин ранее сам трудился врачом в Целинской больнице. Какое-то время он был заведующим инфекционным отделением ЦРБ.

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