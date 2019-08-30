На Дону в столкновении двух иномарок пострадала пенсионерка



В Ростовской области в столкновении «Тойоты» и «Хендай» пострадала пенсионерка. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 3 сентября в городе Волгодонске на улице Макаренко.



По предварительным данным, 67-летний водитель, управляя «Тойотой Ярис», двигался по второстепенной дороге, не уступил проезд автоледи на «Хендай Солярисе» и допустил с ней столкновение. От удара «Тойоту» отбросило на столб. После этого иномарка перевернулась на бок.



- В результате случившегося травмы получила 67-летняя женщина, находившаяся в салоне «Тойоты», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Ее доставили в медицинское учреждение.

