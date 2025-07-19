Пострадавшая при атаке БПЛА в Ростовской области работает сотрудницей ж/д
По словам главы региона, пострадавшая работает на железной дороге. Ее госпитализировали в каменскую больницу в состоянии средней тяжести. Медицинские специалисты оказывают ей всю необходимую помощь для улучшения состояния.
Как заявил Юрий Слюсарь, ночью была отражена воздушная атака. Беспилотники были ликвидированы над территориями Каменска-Шахтинского, Белокалитвинского и Миллеровского районов.
По данным Минобороны РФ, в минувшую ночь были уничтожены 24 БПЛА.