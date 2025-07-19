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Пострадавшая при атаке БПЛА в Ростовской области работает сотрудницей ж/д

Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, сообщил о состоянии здоровья женщины, пострадавшей во время ночной атаки беспилотных летательных аппаратов 19 июля.

По словам главы региона, пострадавшая работает на железной дороге. Ее госпитализировали в каменскую больницу в состоянии средней тяжести. Медицинские специалисты оказывают ей всю необходимую помощь для улучшения состояния.

Как заявил Юрий Слюсарь, ночью была отражена воздушная атака. Беспилотники были ликвидированы над территориями Каменска-Шахтинского, Белокалитвинского и Миллеровского районов.

По данным Минобороны РФ, в минувшую ночь были уничтожены 24 БПЛА.
Фото: DonDay
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