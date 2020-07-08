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На Дону в аварии с участием двух машин пострадала 40-летняя женщина

На Дону в аварии с участием двух машин пострадала 40-летняя женщина
В Ростовской области в результате столкновения двух иномарок пострадала автоледи. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Таганроге на улице Николаевского шоссе 9 июля.

По предварительным данным, 29-летний автомобилист, управляющий «Хендай Соната», врезался в «Хонду ФИАТ».

- В ДТП пострадал водитель «Хонды». За рулем машины оказалась 40-летняя женщина, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – С травмами автоледи доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия и остальные подробности выясняются.

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