На Дону в аварии с участием двух машин пострадала 40-летняя женщина
В Ростовской области в результате столкновения двух иномарок пострадала автоледи. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Таганроге на улице Николаевского шоссе 9 июля.
По предварительным данным, 29-летний автомобилист, управляющий «Хендай Соната», врезался в «Хонду ФИАТ».
- В ДТП пострадал водитель «Хонды». За рулем машины оказалась 40-летняя женщина, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – С травмами автоледи доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия и остальные подробности выясняются.