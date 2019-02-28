Женщина пострадала в ДТП в Ростове-на-Дону



Автоледи пострадала в столкновении двух автомобилей в Ростове. Дорожно-транспортное происшествие случилось поздним вечером 1 марта на улице Немировича-Данченко.



Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, столкновение произошло между автомобилями «Фольксваген Пассат», за рулем которого находился 58-летний мужчина, и «Рено Сандеро», которым управляла 52-летняя женщина.



- В результате ДТП 52-летняя автоледи получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в ведомстве. - По факту случившегося проводится проверка.