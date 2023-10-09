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На трассе в Ростовской области из-за массового ДТП опрокинулся прицеп с зерном

На трассе в Ростовской области из-за массового ДТП опрокинулся прицеп с зерном
В Каменском районе Ростовской области произошло массовое ДТП. Авария случилась днем 8 октября.

По предварительным данным, водитель грузовика «ДАФ» ехал по автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский. Неподалеку от хутора Володарского мужчина потерял управление. Многотонная машина пробила отбойник и выехала встречную полосу. Там она врезалась в другой большегруз аналогичной марки. От удара его отбросило в металлическое ограждение, осколки которого зацепили легковушку «Хендай».

Прицеп с зерном одного из большегрузов оторвался и опрокинулся, перерыв часть дороги. По информации донского управлении ГИБДД, в происшествии никто не пострадал.
Фото: соцсети
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