На Дону пьяный мужчина до смерти забил пенсионера

В Ростовской области пьяный мужчина забил до смерти 68-летнего знакомого. Трагедия случилась в ночь на 8 июля в Тацинском районе.По версии следствия, 30-летний житель хутора Игнатенко находился у себя дома со знакомым пенсионером. Между мужчинами началась ссора. Выпивший хозяин дома становился все агрессивнее. В какой-то момент он набросился с кулаками на пенсионера. В гневе мужчина сильно избил его.Пострадавшего доставили в больницу и оказали необходимую медпомощь. Однако пенсионер не смог пережить полученные травмы. Он скончался в медучреждении.Вскоре подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.- Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.