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На Дону пьяный мужчина до смерти забил пенсионера

На Дону пьяный мужчина до смерти забил пенсионера
В Ростовской области пьяный мужчина забил до смерти 68-летнего знакомого. Трагедия случилась в ночь на 8 июля в Тацинском районе.

По версии следствия, 30-летний житель хутора Игнатенко находился у себя дома со знакомым пенсионером. Между мужчинами началась ссора. Выпивший хозяин дома становился все агрессивнее. В какой-то момент он набросился с кулаками на пенсионера. В гневе мужчина сильно избил его.

Пострадавшего доставили в больницу и оказали необходимую медпомощь. Однако пенсионер не смог пережить полученные травмы. Он скончался в медучреждении.

Вскоре подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

- Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

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