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На Дону пассажирка «Хендай» погибла в тройном ДТП с большегрузом

На Дону пассажирка «Хендай» погибла в тройном ДТП с большегрузом
В донском регионе произошла авария с участием большегруза и двух легковушек. Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 августа примерно в 14:00 на 902 километре автодороги «Новошахтинск-Майский».

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 29-летний автомобилист за рулем «Хендай Солярис» двигался неподалеку от Новошахтинска. Предварительно, он выехал на встречку и врезался в большегруз «ДАФ», управлял которым 43-летний водитель. Грузовик от удара развернулся, столкнувшись с «Ладой Веста», под управлением 56-летнего шофера.

- В результате ДТП от полученных травм скончалась 23-летняя пассажирка «Хендай», - добавили в ведомстве. - В аварии также пострадали двое водителей легковушки.

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