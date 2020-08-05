В Ростовской области произошло столкновение мотоцикла и ВАЗа: есть погибшая

В донском регионе произошла авария с участием отечественной легковушки и мотоцикла. Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 августа около 22:30 на 888 километре автодороги Новошахтинск — Майский.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 28-летний парень на мотоцикла проезжал неподалеку от Автотранспортного техникума имени Вернигоренко в Новошахтинске. Предварительно, он двинулся на красный свет, когда оказался на перекрестке, в результате чего столкнулся с «ВАЗ-2115», за рулем которого был 47-летний автомобилист.- В ДТП от полученных травм скончалась 22-летняя пассажирка двухколесного транспорта, - добавили в ведомстве. - Пострадали оба водителя.