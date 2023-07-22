На Дону осудили водителя иномарки, из-за которого в ДТП погибла женщина
В Ростовской области осудили 32-летнего водителя иномарки, из-за которого погибла женщина. Мамикон Меликян оказался на скамье подсудимых как обвиняемый по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает Donday.
За совершенное преступление шофера Новошахтинский городской суд приговорил к шести годам колонии-поселения и запретил на три года управлять любыми транспортными средствами. Мужчина пытался обжаловать приговор в Ростовском областном суде, но не получилось.
ДТП случилось в апреле 2023 года. Мамикон сел за руль «Мерседеса Бенца» выпившим. Он решил подвезти двух женщин. В Родионово-Несветайском районе водитель не справился с управлением, съехал с трассы и опрокинулся. В результате происшествия его пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Вторая женщина, находившаяся в авто, серьезно пострадала.