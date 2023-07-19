В Ростове год колонии получил водитель за смертельное ДТП на Нагибина

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В Ростове-на-Дону осудили 57-летнего водителя, который сбил пешехода насмерть на Нагибина. Юрий Подгурский обвинялся по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».Ворошиловский районный суд вынес приговор в отношении мужчины. Его приговорили к году в колонии-поселении. В течение двух лет ему также нельзя будет управлять любыми транспортными средствами. Кроме того, ростовчанин обязан выплатить полмиллиона рублей компенсации родственникам погибшего. Водитель «Киа» пытался обжаловать приговор в Ростовском областном суде, но не смог.Напомним, авария случилась 4 сентября 2022 года. Юрий Подгурский двигался на «Киа Церато» по проспекту Михаила Нагибина. Неподалеку от дома № 34 на дорогу выбежал 37-летний мужчина. Он хотел проскочить проезжую часть в неположенном месте, но не успел. Горожанин получил травмы, несовместимые с жизнью.