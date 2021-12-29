В Аксайском районе осудили водителя, устроившего ДТП с погибшей

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В Аксайском районе осудили автомобилиста, который устроил ДТП с погибшей. 29-летний водитель «Хендай Соляриса» оказался на скамье подсудимых как обвиняемый по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».Вечером 21 февраля мужчина сел за руль иномарки пьяным. На трассе М-4 "Дон", в районе поселка Рассвет, он не выбрал безопасный интервал движения и врезался в МАН с прицепом. В результате аварии погибла 42-летняя женщина.После ДТП на автомобилиста завели дело. За совершенное преступление суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Помимо этого, его лишили водительских прав на три года.