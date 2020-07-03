Нуждающегося в медицинской помощи 59-летнего мужчину ищут в Ростове

В Ростове-на-Дону ищут пропавшего 59-летнего мужчину. Александр Строй вышел из дома 5 июля и не вернулся обратно, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг».Родственники разыскиваемого обратились за помощью к волонтерам. Они сообщили, что ростовчанин нуждается в медицинской помощи.У Александра среднее телосложение, рост - 185 сантиметров. У мужчины побрита голова, карие глаза, он носит усы. По предварительной информации, в последний раз, когда его видели, он был одет в серую майку, шорты цвета хаки, на ногах - зеленые шлепки или синие кроссовки.Если вам известно, где может находиться разыскиваемый, обратитесь по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.