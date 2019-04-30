Пропавшего без вести мужчину ищут в Ростове-на-Дону



В донской столице без вести пропал 64-летний мужчина. 3 мая Виктор Бахтин ушел из дома в Первомайском районе и перестал выходить на связь с близкими. Об этом сообщает «Лиза Алерт Юг».



По информации поискового отряда, пропавший плотного телосложения, рост - 164 сантиметра, глаза серые, волосы седые. В день своего исчезновения на ростовчанине была зеленая майка, кофта, темно-синее трико и такого же цвета шлепки.

Разыскиваемый нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.



Если вы видели или знаете, где может находиться Виктор, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.