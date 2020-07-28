На Дону два человека пострадали в ДТП с участием КамАЗа и «ГАЗели»

Два человека пострадали в ДТП с участием КамАЗа и «ГАЗели» в Ростовской области. Авария случилась вечером 30 июля в Большом Логе на улице Советской. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону.По предварительной информации, 46-летний водитель КамАЗа во время движения врезался в полицейскую «ГАЗель». У мужчины на грузовике отказали тормоза.От удара машина правоохранителей опрокинулась. В результате ДТП пострадали два человека. С травмами их госпитализировали.