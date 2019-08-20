В Ростовской области в столкновении КамАЗа и иномарки пострадали три человека



В городе Азове Ростовской области в ДТП с участием КамАЗа и иномарки пострадали трое. ДТП произошло днем 21 августа.



По предварительной информации, 51-летний водитель «Хендай Акцент» не уступил дорогу мужчине, управлявшему КамАЗом, и допустил с ним столкновение.



- В результате случившегося пострадали водитель иномарки, а также его пассажирки – две женщины, 39 и 43 лет, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



