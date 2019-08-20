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В Ростовской области столкнулись КамАЗ и ГАЗель: пострадали два человека

В Ростовской области столкнулись КамАЗ и ГАЗель: пострадали два человека

В Ростовской области в результате столкновения грузовика и ГАЗели пострадали два человека. Авария произошла днём на 117 километре трассы Ростов-Волгодонск.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, 25-летний водитель ГАЗели не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди КамАЗ.
- В результате столкновения водитель ГАЗели оказался заблокирован в искорёженной кабине, ему понадобилась помощь спасателей, - рассказали в поисково-спасательной службе Ростовской области. – Специалисты с помощью инструмента деблокировали травмированного водителя и передали его и 29-летнего пассажира медикам скорой помощи.

Пострадавшие госпитализированы. 38-летнему водителю КамАЗа медицинская помощь не понадобилась.

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