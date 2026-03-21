Фото: Дондей

Порядка 90 БПЛА сбили минувшей ночью и утром 21 марта в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.- Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка девяти десятков БПЛА отражены в 9 районах области, – уточнил глава региона.Сообщается, что беспилотники были обезврежены в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском и Каменском районах.К счастью, по предварительным данным, информация о каких-либо пострадавших или разрушениях на земле на данный момент не поступала. Специалисты продолжают уточнять масштабы произошедшего.