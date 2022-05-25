На Дону девятилетний мальчик едва не захлебнулся, упав в глубокую балку

Фото: DonDay Волгодонск.

В Ростовской области девятилетний мальчик едва не захлебнулся, упав в глубокую балку. Происшествие случилось 26 мая в Волгодонске.Пятеро друзей гуляли в тот вечер по Цимлянскому водохранилищу. В какой-то момент они решили пройтись по Сухо-Соленовской балке. Школьники шли по недостроенной причальной стенке. Один из мальчиков оступился и тут же упал в воду.Глубина воды рядом с конструкцией составляла более трех метров. Ребенок едва держался на поверхости. Друзья не растерялись и вызвали на место ЧП спасателей.- Мальчика подняли на борт спасательного катера, доставили на берег и передали бригаде медиков, - уточнила помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.