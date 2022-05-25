Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону девятилетний мальчик едва не захлебнулся, упав в глубокую балку

На Дону девятилетний мальчик едва не захлебнулся, упав в глубокую балку
В Ростовской области девятилетний мальчик едва не захлебнулся, упав в глубокую балку. Происшествие случилось 26 мая в Волгодонске.

Пятеро друзей гуляли в тот вечер по Цимлянскому водохранилищу. В какой-то момент они решили пройтись по Сухо-Соленовской балке. Школьники шли по недостроенной причальной стенке. Один из мальчиков оступился и тут же упал в воду.

Глубина воды рядом с конструкцией составляла более трех метров. Ребенок едва держался на поверхости. Друзья не растерялись и вызвали на место ЧП спасателей.

- Мальчика подняли на борт спасательного катера, доставили на берег и передали бригаде медиков, - уточнила помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.
Фото: DonDay Волгодонск.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.