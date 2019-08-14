На Дону будут судить мужчину за убийство 40-летней давности



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В Ростовской области будут судить 63-летнего уроженца города Новошахтинска, обвиняемого в убийстве 40-летней давности.



По данным следствия, в июле 1979 года пьяный мужчина во время ссоры убил сторожа совхоза. Подозреваемый нанёс ему семь ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия, а убийца скрылся.



Подозреваемого объявили в федеральный розыск. Задержать его удалось только в июне 2019 года.

- Установлено, что он после совершения преступления изменил свои личные данные, что позволило ему длительное время скрываться на территории Вологодской области, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время его рассмотрит суд.