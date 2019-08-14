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На Дону будут судить мужчину за убийство 40-летней давности

На Дону будут судить мужчину за убийство 40-летней давности
Фото: i2.wp.com
В Ростовской области будут судить 63-летнего уроженца города Новошахтинска, обвиняемого в убийстве 40-летней давности.

По данным следствия, в июле 1979 года пьяный мужчина во время ссоры убил сторожа совхоза. Подозреваемый нанёс ему семь ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия, а убийца скрылся.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск. Задержать его удалось только в июне 2019 года.
- Установлено, что он после совершения преступления изменил свои личные данные, что позволило ему длительное время скрываться на территории Вологодской области, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время его рассмотрит суд.

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