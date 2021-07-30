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На Дону 34-летнему мужчине отрезало поездом обе ноги

На Дону 34-летнему мужчине отрезало поездом обе ноги
В Ростовской области мужчина лишился обеих ног, попав под поезд. ЧП случилось утром 2 августа под Шахтами.

Как стало известно Rostov.ru, начальник станции Каменоломни, расположенной в одноименном поселке, нанял рабочих для покоса травы между рельсами. Несколько человек, решив подзаработать, пришли косить траву. Из-за шума газонокосилки один из рабочих не услышал, как приближался поезд.

Ж/д транспорт вмиг сбил 34-летнего мужчину и проехал ему по ногам. Сделать что-то было практически невозможно, поэтому врачи ампутировали бедолаге конечности ниже колена. Кроме того, у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщили в УТ МВД России по СКФО, причиной травмирования стало нарушение правил поведения на объектах ж/д транспорта. На железной дороге нужно быть особенно внимательными: снять наушники, не отвлекаться на телефон и гаджеты. Тормозной путь поезда составляет около километра, поэтому стоит лишний раз убедиться, что он вас не заденет.

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