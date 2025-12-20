Фото: Дондей

Из-за обрыва ЛЭП 20 декабря часть Аксая осталась без света, тепла и воды. Об этом сообщили в администрации Аксайского городского поселения.Происшествие случилось вечером 20 декабря. Из-за обрыва линии электропередачи оказались обесточены пять населенных пунктов Аксайского района. Под аварийное отключение света попали хутор Большой Лог, поселок Пчеловодный, поселок Реконструктор, поселок Российский и частично город Аксай.В настоящее время в Аксае отсутствует электроснабжение в поселке Берданосовка, микрорайоне Алексеево, на улице Строителей, в микрорайоне Военный городок, а также в микрорайоне «Поле чудес». Из-за этого отсутствуют водоснабжение и теплоснабжение в микрорайоне Военный городок и водоснабжение в микрорайоне Алексеево.Специалисты выясняют причину происшествия. Сроки восстановления коммуникаций пока не известны.