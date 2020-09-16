В Ростовской области поезд насмерть сбил 58-летнего мужчину

На Дону 58-летний мужчина погиб, попав под колеса поезда. Происшествие случилось 17 сентября на станции Каяла в Азовском районе.Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, дончанин оказался слишком близко к составу, и в результате поезд сбил его. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.- На место выезжала следственно-оперативная группа транспортной полиции, - добавили в ведомстве. - Нарушение правил поведения на железной дороге стало причиной трагедии.