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В Ростовской области поезд насмерть сбил 58-летнего мужчину

В Ростовской области поезд насмерть сбил 58-летнего мужчину
На Дону 58-летний мужчина погиб, попав под колеса поезда. Происшествие случилось 17 сентября на станции Каяла в Азовском районе.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, дончанин оказался слишком близко к составу, и в результате поезд сбил его. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

- На место выезжала следственно-оперативная группа транспортной полиции, - добавили в ведомстве. - Нарушение правил поведения на железной дороге стало причиной трагедии.

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