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В Ростовской области мужчине отрезало руку колёсами поезда

В Ростовской области мужчине отрезало руку колёсами поезда
Мужчина лишился руки, попав под колёса поезда в Ростовской области. Несчастный случай произошёл в Новочеркасске в ночь на 22 октября.

Пострадавший лежал без сознания на путях возле станции Студенческой. Его обнаружила местная жительница. У мужчины была повреждена голова, также у него не было одной руки. Горожанка сразу вызвала бригаду скорой помощи. Медики доставили его в больницу. Как сообщает DonDay.ru, у 55-летнего мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и травматическую ампутацию руки.

- Пострадавшего доставили в отделение реанимации. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Как мужчина оказался на железнодорожных путях и как попал под поезд — неизвестно.

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