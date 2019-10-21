В Ростовской области мужчине отрезало руку колёсами поезда



Мужчина лишился руки, попав под колёса поезда в Ростовской области. Несчастный случай произошёл в Новочеркасске в ночь на 22 октября.



Пострадавший лежал без сознания на путях возле станции Студенческой. Его обнаружила местная жительница. У мужчины была повреждена голова, также у него не было одной руки. Горожанка сразу вызвала бригаду скорой помощи. Медики доставили его в больницу. Как сообщает DonDay.ru, у 55-летнего мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и травматическую ампутацию руки.



- Пострадавшего доставили в отделение реанимации. Сейчас врачи борются за его жизнь.



Как мужчина оказался на железнодорожных путях и как попал под поезд — неизвестно.