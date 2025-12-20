Новости
В Ростовской области пять населенных пунктов остались без света из-за обрыва ЛЭП

В Ростовской области пять населенных пунктов остались без света из-за обрыва ЛЭП. Об этом рассказали в МБУ АР «УПЧС» 20 декабря.

В зоне возможного отключения электричества оказались хутор Большой Лог, поселок Пчеловодный, поселок Реконструктор, поселок Российский, а также частично город Аксай.

Причиной отсутствия электроэнергии стало техническое нарушение в сети. Сообщается, что оборваны линии электропередачи. По словам жителей, на месте происшествия случилось возгорание.

- Для ликвидации обрыва линии электропередачи направлены три бригады Новочеркасских электрических сетей. На данный момент идут перезапитка потребителей и вывод в ремонт, - добавили в ведомстве.
Фото: Дондей
