- Для ликвидации обрыва линии электропередачи направлены три бригады Новочеркасских электрических сетей. На данный момент идут перезапитка потребителей и вывод в ремонт, - добавили в ведомстве.

Фото: Дондей

В Ростовской области пять населенных пунктов остались без света из-за обрыва ЛЭП. Об этом рассказали в МБУ АР «УПЧС» 20 декабря.В зоне возможного отключения электричества оказались хутор Большой Лог, поселок Пчеловодный, поселок Реконструктор, поселок Российский, а также частично город Аксай.Причиной отсутствия электроэнергии стало техническое нарушение в сети. Сообщается, что оборваны линии электропередачи. По словам жителей, на месте происшествия случилось возгорание.