В Ростовской области пять населенных пунктов остались без света из-за обрыва ЛЭП
В Ростовской области пять населенных пунктов остались без света из-за обрыва ЛЭП. Об этом рассказали в МБУ АР «УПЧС» 20 декабря.
В зоне возможного отключения электричества оказались хутор Большой Лог, поселок Пчеловодный, поселок Реконструктор, поселок Российский, а также частично город Аксай.
Причиной отсутствия электроэнергии стало техническое нарушение в сети. Сообщается, что оборваны линии электропередачи. По словам жителей, на месте происшествия случилось возгорание.