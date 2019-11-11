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На Дону 18-летний парень угнал и разбил машину приятеля

На Дону 18-летний парень угнал и разбил машину приятеля
Фото: time56.ru
В Ростовской области молодой человек угнал и разбил машину своего знакомого. Случай произошёл в Кагальницком районе 11 ноября.

Приятели вместе отдыхали в кафе. Владелец «Лады Приоры» ненадолго отлучился, оставив на столике ключи от автомобиля. 18-летний парень воспользовался ситуацией и угнал машину приятеля.

Далеко уехать угонщик не смог. На одной из улиц он попал в ДТП. К моменту прибытия сотрудников ГИБДД на место происшествия хозяин уже обнаружил пропажу машины и заявил в полицию.
- На месте ДТП за рулём машины был 18-летний местный житель с видимыми признаками алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него был составлен административный материал за управление автомобилем без прав.

Однако отделаться только административным правонарушением не получилось. В отношении юноши возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.

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