В Ростовской области пьяный молодой человек угнал и разбил машину приятеля



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В Красносулинском районе Ростовской области молодой человек угнал и разбил машину знакомого. Подозреваемого задержали 16 января.



Парень пришёл в гости к своему приятелю. Молодые люди вместе выпивали. Когда хозяин заснул, его знакомый взял ключи от автомобиля «Ниссан Альмера», припаркованного возле дома, и уехал на иномарке. На одной из улиц он попал в ДТП, после чего сбежал, бросив машину.

- В отношении задержанного составлен протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Молодой человек помещен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.