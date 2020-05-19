На Дону 10-летний мальчик из пневматики выстрелил в живот младшему брату
В Кашарском районе Ростовской области следователи проводят проверку по факту ранения маленького мальчика. Случай произошёл в слободе Кашары 17 мая.
Десятилетний мальчик и его пятилетний брат находились во дворе частного дома без присмотра взрослых. Старший ребёнок откуда-то взял пневматическое ружьё и, играясь с ним, по неосторожности выстрелил в младшего брата. Мальчик получил проникающее ранение брюшной полости и был доставлен в больницу.
- По данному факту Миллеровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области проводится доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Добавим, что за последние несколько дней это не первый случай, когда ребёнок ранит сверстника из пневматики. Недавно похожий случай произошёл в селе Ремонтном. Здесь восьмилетняя девочка ранила свою семилетнюю сестрёнку.