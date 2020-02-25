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Следователи начали проверку по факту гибели двухлетнего мальчика при пожаре на Дону

Следователи начали проверку по факту гибели двухлетнего мальчика при пожаре на Дону
В Неклиновском районе Ростовской области следователи начали проверку по факту гибели ребёнка при пожаре. Трагический случай произошёл в хуторе Мержаново вечером 27 февраля.

Сообщение о ЧП в переулке 9-м Комсомольском поступило около 17:30. Соседи успели потушить пожар до приезда сотрудников МЧС. В помещении спасатели нашли тело двухлетнего мальчика. Он умер, отравившись продуктами горения. На момент возникновения пожара кроха находился в доме один, без присмотра взрослых. Причиной возгорания стала детская шалость, которая обернулась трагедией.

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.- Назначено проведение необходимых экспертиз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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