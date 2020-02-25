Следователи начали проверку по факту гибели двухлетнего мальчика при пожаре на Дону



В Неклиновском районе Ростовской области следователи начали проверку по факту гибели ребёнка при пожаре. Трагический случай произошёл в хуторе Мержаново вечером 27 февраля.



Сообщение о ЧП в переулке 9-м Комсомольском поступило около 17:30. Соседи успели потушить пожар до приезда сотрудников МЧС. В помещении спасатели нашли тело двухлетнего мальчика. Он умер, отравившись продуктами горения. На момент возникновения пожара кроха находился в доме один, без присмотра взрослых. Причиной возгорания стала детская шалость, которая обернулась трагедией.



- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.- Назначено проведение необходимых экспертиз.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.