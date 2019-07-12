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Маленький мальчик погиб, выпав из окна в Ростовской области

Маленький мальчик погиб, выпав из окна в Ростовской области
В Шахтах 10-летний мальчик умер, выпав из окна. Трагедия произошла 14 июля.

По предварительным данным СУ СКР по Ростовской области, ребёнок находился у себя в квартире, расположенной на третьем этаже. Он забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Она не выдержала, и мальчик выпал наружу.

Он получил черепно-мозговую травму и, находясь без сознания, был доставлен в больницу. К несчастью, он умер, так и не придя в себя.

- Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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