Маленький мальчик погиб, выпав из окна в Ростовской области



В Шахтах 10-летний мальчик умер, выпав из окна. Трагедия произошла 14 июля.



По предварительным данным СУ СКР по Ростовской области, ребёнок находился у себя в квартире, расположенной на третьем этаже. Он забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Она не выдержала, и мальчик выпал наружу.



Он получил черепно-мозговую травму и, находясь без сознания, был доставлен в больницу. К несчастью, он умер, так и не придя в себя.



- Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.